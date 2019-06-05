Трамп увидел в Британии «толпы сторонников»

Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел в Великобритании «толпы сторонников», а не масштабные акции противников его визита, о чем ранее сообщали СМИ.

«Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться «масштабные» митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня», – написал Трамп в Twitter.

Президент США также отметил в интервью британскому телеканалу ITV, что, по его мнению, у него «хорошие отношения с народом Великобритании» и, несмотря на протесты, он любит Британию и ее жителей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек организовали марш по центру Лондона в знак протеста против госвизита Трампа. Изначально организаторы были намерены собрать более 250 тыс. человек, однако в акции, по заявлениям участников и полиции, приняли участие «десятки тысяч человек».

Также группа активистов запустила воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца-Трампа с мобильным телефоном в руке, как и годом ранее.

Напомним, Дональд Трамп находится в Великобритании с госвизитом. 3 июня королева Елизавета II провела прием президента США и первой леди Меланьи в Букингемском дворце.