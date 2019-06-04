Зеленский собрался обсудить «возвращение» Крыма с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель намерен обсудить с представителями Евросоюза и НАТО вопрос «возвращения» Крыма, сообщила пресс-секретарь политика Юлия Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердила, что в ходе первого визита нового президента Украины в Брюссель будет обсуждаться Крым, передает RT.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», – заявила Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН), подтвердив неизменность позиции Украины о принадлежности Крыма.

В администрации Зеленского добавили, что не хотели бы говорить о каком-либо решении по этой «чувствительной» теме до официального подтверждения информации.

Ранее Зеленский заявил, что якобы «уверен» в возвращении Крыма в состав Украины. В Кремле в ответ напомнили Зеленскому, что Крым является российским регионом, а председатель Госдумы Вячеслав Володин процитировал президента России Владимира Путина.

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