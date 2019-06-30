Сообщения о завышении цен в подтопленной Иркутской области не подтвердились

В зоне наводнения в Иркутской области провели проверки торговых точек на предмет незаконного повышения цен на воду и продовольствие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что проверку провела служба потребительского рынка Иркутской области совместно с прокуратурой и ФАС. Было проинспектировано более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах. «Фактов завышения цен не выявлено», – передает «Интерфакс» сообщение областного правительства.

Сообщается также, что в городе Тулун, где подтоплено более 800 жилых домов, из семи продовольственных супермаркетов сети «Хлеб-Соль» и «Хороший» три продолжают работу в штатном режиме, причем цены в них фиксированные.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».