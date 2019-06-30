Саакашвили и Ляшко накричали друг на друга в прямом эфире

В прямом эфире на украинском телеканале «НАШ» экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко.

Ляшко в ходе передачи рассказал о проблемах семей с больными детьми. После этого разговор пошел на повышенных тонах, передает РИА «Новости».

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите 1 млн долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», – сказал Саакашвили.

На это Ляшко предложил оппоненту поехать на родину, в Грузию, где ему грозит шесть лет тюрьмы.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии?» – спросил Ляшко.

Саакашвили в ответ заявил, что он «построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». Затем в течение минуты политики продолжал друг на друга кричать. Ведущий не мог их успокоить.

В 2017 году Ляшко призывал расстрелять Саакашвили при попытке последнего вернуться на Украину.