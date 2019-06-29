Путин привел Россию в пример «истеричкам»

Вмешательство в дела России происходит в ежедневном режиме, однако Москва не устраивает истерик по этому поводу, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

«Мы видим, что происходит. Но мы же не шумим, не истерим, хотя вмешательство [в дела России извне] идет в ежедневном режиме», – приводит его слова ТАСС.

«К сожалению, так сложилась практика международных отношений», – добавил российский лидер.

Ранее в субботу Путин сообщил, что на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом затрагивалась тема приписываемого России «вмешательства» в выборы в США.

Накануне Трамп с иронией отреагировал на призывы журналистов запретить России «вмешиваться» в американские выборы.