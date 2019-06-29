Путин оценил встречу с Мэй

Президент Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках саммита «Большой двадцатки» шагом в позитивным направлении.

«Мне кажется, нужна [была встреча с Мэй]. Она уходит [с поста премьер-министра Великобритании], но она сегодня, во-первых, действующий глава правительства, во-вторых, это даже пускай маленький шаг, но позитивного характера, в нужном направлении. Он всегда даром не проходит», – приводит его слова ТАСС.

Путин выразил уверенность, что России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения. Президент отметил, что Мэй «очень жестко настроена» по вопросу о событиях в Солсбери. Путин уточнил, что вопрос «отравления» Скрипалей всплыл после интервью российского президента британской Financial Times.

Он добавил, что они поговорили на эту тему и выяснили свои позиции по этой проблеме. «Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил, что ни одна из британских фирм, несмотря на ухудшение отношений двух стран, с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество. Задача политиков – как минимум не мешать развитию ситуации, а лучше поддерживать эти позитивные тенденции, подчеркнул российский лидер.

Напомним, встреча Путин и Мэй прошла на саммите G20 в японской Осаке. Мэй на встрече заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно. Кроме того, она пригрозила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии.

В Кремле сообщили, что Мэй получила «необходимые ответы со стороны российского президента» о деле Скрипалей. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил дружелюбие британского премьера.