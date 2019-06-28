Песков отметил дружелюбие Мэй

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 положительным фактом в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне.

«Мэй сейчас является премьер-министром Великобритании. Она находится на полях одного и того же саммита вместе с президентом Путиным. И до этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях, поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положительный», – сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь также отметил, что России «импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами».

Напомним, встреча Путин и Мэй прошла на саммите G20 в японской Осаке. Мэй на встрече заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно. Кроме того, она пригрозила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии.

Также Песков сообщил, что Мэй получила «необходимые ответы со стороны российского президента» о деле Скрипалей.