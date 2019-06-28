Беспилотник США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья России

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в ходе очередного многочасового разведывательного полета вблизи Крыма и Кубани внезапно изменил стандартный маршрут, отдалившись от побережья России более чем на сотню километров, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы на Сицилии, примерно в 17.10 по Москве приблизился к западной оконечности Крыма, пролетев вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края до Туапсе на расстоянии около 35-45 км от берега, передает «Интерфакс».

Затем у берегов Кубани американский беспилотник внезапно начал резко удаляться от российского побережья, на расстояние 100-150 км от берега. Наблюдатели западных авиационных ресурсов не исключили, что полету БПЛА мог помешать поднявшийся на перехват российский истребитель.

Отметим, в последнее время США неоднократно отправляли свои самолеты для проведения воздушной разведки вблизи российских границ.

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