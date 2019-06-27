Китайскому пианисту на конкурсе Чайковского в Москве положили ноты в обратном порядке

Во время конкурса имени Чайковского на выступлении пианиста из Китая оркестру по ошибке положили ноты в обратном порядке, и ему пришлось подстраиваться под музыкантов. Китайцу предложили отыграть программу заново, но он отказался. Допустивший ошибку сотрудник отстранен.

Сотрудник Государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова 25 июня перед выступлением на конкурсе пианиста Ань Тяньсю допустил ошибку при раскладке произведений Петра Чайковского и Сергея Рахманинова для оркестра и дирижера. Он положил их не в том порядке, в каком собирался играть представитель Китая. В итоге пианист и оркестр начали играть разные произведения, и китаец не сразу подстроился под музыкантов, сообщается на сайте конкурса.

«Единогласным решением председатель жюри в категории фортепиано Денис Мацуев официально пригласил Ань Тяньсю повторно сыграть свою программу. Участник отказался», – сообщили организаторы.

Сотрудник оркестра после инцидента был отстранен от работы.