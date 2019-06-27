«Железный трон» из обломков военной техники установили в Киеве

В центре Киева на площади Независимости появился «Железный трон украинского востока», сделанный из военной техники из Донбасса.

«В Киеве на Майдане Незалежности появился железный трон. Арт-объект «Железный трон украинского востока» установили, как напоминание о войне на востоке Украины», – сообщает телеканал «Прямой».

Трон изготовлен из обломков военной техники, которая была доставлена из зоны операции Объединенных сил.

Создателем сооружения стал волонтер Денис Буштец в 2016 году. Позже трон продали на благотворительном аукционе за 150 тыс. гривен (около 5,7 тыс. долларов).

Вырученные средства передали в помощь военным, а сооружение подарили запорожскому краеведческому музею.

Отмечается, что в Киеве трон будет находиться всего один месяц, затем его перевезут обратно в музей в Запорожье.

Ранее в Донбассе началось прописанное в Минских соглашениях разведение сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.