Жительницу Брянска осудили за танец на площадке Кургана Бессмертия

В Брянске суд на 30 тыс. рублей оштрафовал жительницу города, которая устроила танец на площадке памятника «Курган Бессмертия».

В документах Советского районного суду сообщается, что Червякова А. И. признана виновной в административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1.

Как отмечает ТАСС, речь идет о статье «Мелкое хулиганство».

«Ведомости» указывают, что Червякову осудили по новой статье о неуважении к обществу.

Суд отметил, что Курган Бессмертия – объект культурного наследия, а потому Червякова проявила явное неуважение к обществу.

Сама Червякова заявила, что хотела снять видео с танцем в красивом месте. Видео она выложила в Instagram. Червякова признала вину, но заверила, что не хотела никого оскорбить.