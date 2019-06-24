Туристки из Омска подали в суд из-за «некачественного» отдыха премиум-класса в Италии

Две жительницы Омска подали в суд в суд на турфирму и туроператора из-за недовольства своим отпуском в майские праздники 2018 года в Италии.

Омички подали иск против ООО «Аэросервис Плюс» и АО Агентство «Пактур», сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

«Предоставление транспортного средства в неудовлетворительном состоянии, фруктов ненадлежащего качества, отсутствие ягод, недостающее количество напитков, а также их степени охлажденности, продолжительность поездки по экскурсии более 8 часов, несоответствие водителя требованиям к внешнему облику», – рассказали в пресс-службе.

«Интерфакс» отмечает, что истицы оплатили отдых премиум-класса, однако считают, что ответчики нарушили условия их договора.

По данным СМИ, представитель «Аэросервис Плюс» комментировать ситуацию отказался.