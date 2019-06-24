Установлена личность напавшего на правоохранителей в Грозном

Установлена личность нападавшего на полицейского и сотрудника Росгвардии в центре Грозного, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

«Нападавшим оказался 21-летний Ахмед Барзаев, житель Грозного», – сообщается на сайте ведомства.

Барзаев ехал за рулем автомобиля каршеринговой Hyundai, он вышел из машины и напал на сотрудника ДПС с ножом, а в росгвардейца он выстрелил два раза из гладкоствольного ружья, уточняет СК.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Напомним, подозреваемый напал на сотрудников правоохранительных органов в центре Грозного 23 июня и был ликвидирован ответным огнем.