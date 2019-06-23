Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии, назвав запрет на импорт товаров адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси.

«Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что самый действенный ответ на события в Тбилиси – экономические санкции в отношении Грузии. В первую очередь он предлагает наложить ограничения в части поставок сельскохозяйственной продукции.

«Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев. Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», – пояснил депутат.

Он добавил, что власти Грузии не обеспечили безопасность российской делегации. В том числе под угрозой оказался депутат Госдумы. Но вместо извинений президент Грузии Саломе Зурабишвили, по словам Миронова, обвинила в беспорядках Москву.

«Это говорит о том, что русофобией в одинаковой степени заражены как правящие круги Грузии, так и их оппоненты», – подчеркнул Миронов.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, на фоне антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

При этом Зурабишвили сразу после негативных высказываний в адрес России заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.