На Марсе нашли признаки жизни

Марсоход Curiosity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, что может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов, пишет The New York Times.

Образцы воздуха на Марсе взяли в среду, а в пятницу, по итогам ряда экспериментов, в НАСА установили, что речь идет о высоком содержании в воздухе метана, который может служить газом-биомаркером, передает ТАСС.

Специалисты НАСА, получив «удивительный результат», собираются провести дополнительные исследования, результаты которых могут быть получены уже в понедельник.

Добавим, что в июле прошлого года на Марсе нашли озеро.

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