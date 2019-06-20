Путин заявил о невозможности добиться чего-то силой в отношениях России и США

Россия и США могут достичь согласия только путем диалога, продавить силой не получится, заявил президент Владимир Путин в беседе с ведущей телеканала НТВ Ирадой Зейналовой.

«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно», – передает слова Путина ТАСС.

Он выразил уверенность, что диалог необходим.

«У них есть свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свое, но без диалога найти консенсус невозможно», – сказал он.

Ранее в ходе прямой линии Путин ответил на вопрос, хочет ли он встречаться с президентом США Дональдом Трампом.