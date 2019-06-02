Нижегородский губернатор провел встречу с пострадавшими от взрывов в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в воскресенье провел встречу с пострадавшими от взрывов в Дзержинске, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона посетил больницу скорой медицинской помощи, где на данный момент на стационарном лечении находятся 15 пострадавших, говорится на сайте правительства.

Никитин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а медиков поблагодарил за работу.

«Я знаю, что вы ежедневно сталкиваетесь со сложными случаями и травмами, но здесь особая ситуация, требующая огромного профессионализма», – отметил губернатор.

Как рассказал главный врач больницы Михаил Гуткин, пациент, который находится в тяжелом состоянии, сейчас идет на поправку и уже завтра может быть переведен в обычную палату.

«Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение», – сказал Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что в ближайшее время пострадавшим, проходящим лечение в стационаре, будет оказана материальная помощь в размере 150 тыс. рублей.