Американские СМИ рассказали о российском конкуренте истребителя F-35

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может стать достойным конкурентом F-35, считают в американском издании The National Interest.

Автор материала Марк Эпископос пояснил, что самолет относится к поколению «4++» благодаря уникальным характеристикам, передает РИА «Новости».

Истребитель существенно превосходит по огневой мощи предшественника МиГ-29 из-за девяти узлов подвески, отмечается в статье. Также МиГ-35 имеет усовершенствованное шасси и раму повышенной прочности.

«МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29», – подчеркнул автор.

Эпископос добавил, что конструкторское бюро «МиГ» хочет сделать самолет «многоцелевой машиной, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика». При этом истребитель обладает большинством современных технических решений, разработанных при создании предыдущих самолетов.

«Этот самолет стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем», – подвел итог Эпископос.

Ранее в The National Interest отмечали, что модернизированный МиГ-29М не устареет после выпуска МиГ-35.

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