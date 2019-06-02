Девочку в Свердловской области убило упавшим из окна смесителем

В субботу вечером в Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла после того, как на нее упал железный смеситель, выброшенный из окна многоэтажки шестилетним мальчиком, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в одном из дворов по проспекту Ленинградский в Нижнем Тагиле. Организовано проведение доследственной проверки, сообщается на сайте СУ СК.

«Предварительно установлено, что девочка получила указанную травму в результате падения на нее металлического смесителя, который, по имеющимся сведениям, был сброшен с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения. К сожалению, травма, полученная девочкой, оказалась не совместимой с жизнью, и спасти ее не удалось», – сообщили в СУ СК.