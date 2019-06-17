В Госдуме оценили идею ограничить продажу алкоголя в розничных магазинах

«Предложение не имеет никакого смысла. Чтобы меньше пили, нужно другое. А это как в анекдоте: «Водка подорожала! Папа, значит, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, значит ты будешь меньше есть», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Валерий Гартунг. Так он оценил предложение эксперта Игоря Ефремова запретить продавать в розничных магазинах алкоголь крепче пяти градусов.

Бороться нужно в первую очередь как раз со злоупотреблением слабоалкогольными напитками, сказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. «Необходимо бороться с молодежным алкоголизмом, а это прежде всего сокращение потребления слабоалкогольных напитков. Потому что алкоголизм начинается с них. Нужна пропаганда ЗОЖ, нужно максимально убрать рекламу спиртного – вот на чем нужно сосредоточить усилия», – подчеркнул депутат.

В понедельник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОНФ сообщило: эксперт ОНФ, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов предложил в розничных магазинах продавать только слабые спиртные напитки, крепость которых не превышает пяти градусов. Напитки с более высокой крепостью эксперт предлагает выставлять в специализированных магазинах с отдельным входом с улицы.

«Пытаться ограничить таким образом бесполезно. Если человек больной, какая ему разница, с какого входа брать предмет, к которому он привык и от которого зависим? Он что так пойдет, что так. Это ровным счетом ничего не изменит», – отмечает депутат Гартунг.

По его словам, история борьбы с пьянством одна: сначала сделали, потом отменили. «Во времена позднего СССР шла борьба с алкоголем, так на стоянке такси, у автостанций и ж/д вокзалов можно было брать. Промышляли этим профессионально и все знали, куда подойти, чтобы купить в любое время. Теневой рынок развивался. Мы хотим опять создавать источники для подпитки криминала? История может повториться», – рассказал депутат.

Он отметил, что возможная продажа крепкого алкоголя в отдельных магазинах приведет только к тому, что спиртное будет дороже стоить, также будет расти нелегальный рынок суррогатного алкоголя. «Сколько можно на одни и те же грабли наступать. Если нужно, найдут возможность употребить. Вопрос другой – нужно снижать зависимость. Только это принесет успех в борьбе с алкоголизацией населения», – заключил Гартунг.

Предложение Ефремова прозвучало на экспертном совещании ОНФ, посвященном мерам борьбы со злоупотреблением алкоголем. В совещании под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля приняли участие в том числе эксперты в области здравоохранения и демографии, представители Минздрава, Госдумы, МВД России и Росалкогольрегулирования, сообщает пресс-служба ОНФ.