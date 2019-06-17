S7 оштрафовали за жару в самолете с группой «Чайф»

Авиакомпанию «S7 Airlines» оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров рейса «Екатеринбург – Новосибирск», которым в декабре прошлого года пришлось терпеть жару в салоне из-за сбоя в системе кондиционирования.

«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту «Екатеринбург – Новосибирск». Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры», – сказала официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она уточнила, что члены экипажа не могли исправить ситуацию, «поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», передает РИА «Новости».

По результатам проверки директору авиакомпании «S7 Airlines» внесено представление. «По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, … ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», – сказала представитель надзорного ведомства.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Среди пассажиров лайнера, летевшего из Екатеринбурга в Новосибирск была музыкальная группа «Чайф» в полном составе. После того, как на борту стало очень жарко, лидер группы Владимир Шахрин устроил скандал. В S7 заявили, что после полета борт поставили на техническую базу для выяснения причин сбоя в кондиционировании.