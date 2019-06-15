Умер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер на 97-м году жизни, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», – приводит ТАСС сообщение градоначальник в Twitter.

«Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Он родился во Флоренции 96 лет назад. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции», – говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда Дзеффирелли, передает РИА «Новости».

Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме.

Итальянский режиссер, сценарист и художник Франко Дзеффирелли (настоящее имя – Джанфранко Корси), родился 12 февраля 1923 года во Флоренции.

Работал художником и ассистентом на фильмах Висконти «Земля дрожит» (1948), «Самая красивая» (1951) и «Чувство» (1954). Он делал декорации и костюмы для спектаклей, поставленных Висконти в Италии, в том числе «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса и «Три сестры» Антона Чехова.

Популярность Дзеффирелли принесли экранизации произведений Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» (1967) и «Ромео и Джульетта» (1968). Затем режиссер снял фильм-оперу «Отелло» (1986), экранизировал «Гамлета» (1990).

В 2004 году он получил титул рыцаря ордена Британской империи. В этом же году итальянский режиссер стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.

Франко Дзеффирелли дважды номинировался на премию «Оскар», является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), пять раз становился лауреатом национальной премии «Давид ди Донателло».