Трампа не стали наказывать за «супержуткий» поцелуй

Дело против главы американского государства Дональда Трампа, которого сотрудница его предвыборного штаба Алва Джонсон обвинила в «супержутком и неуместном» поцелуе, прекращено, сообщают СМИ.

Федеральный судья Уильям Юнг отклонил иск, но оставил за Джонсон право подать иск заново в течение месяца, если тот перестанет быть политизированным. Нынешний иск судья счел «политическим», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tampa Bay Times.

В феврале сообщалось, что Джонсон подала иск в суд Флориды.

Джонсон заявляла, что во время предвыборного митинга в 2016 году Трамп без ее согласия «схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы», однако она отвернулась, и поцелуй пришелся в край губ.