В Кремле оценили необходимость полицейской реформы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал необходимость проведения реформ в органах внутренних дел после ситуации по делу журналиста Ивана Голунова.

«Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости реформы полицейской системы России в связи с делом журналиста Ивана Голунова, передает РИА «Новости».

«Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, не верно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать. А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже не маловажно», – добавил пресс-секретарь.

Напомним, журналиста Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

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