Роскомнадзор отреагировал на просьбу заблокировать сериал «Чернобыль»

В Роскомнадзоре еще не получили запрос от партии «Коммунисты России» на ограничение доступа к сериалу «Чернобыль», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке», – сообщили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг «Коммунисты России» сообщили, что отправили обращение в Роскомнадзор. По мнению партии, трагедия в фильме «Чернобыль» стала объектом идеологической манипуляции.

Они также потребовали возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.

Ранее один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.