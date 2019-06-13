Счетная палата оценила объем нарушений при заключении госконтрактов

По оценке Счетной палаты России, по итогам 2018 года было допущено нарушений при заключении государственных контрактов на 219,7 млрд рублей, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок.

Такие данные приводятся в отчете контрольного ведомства «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в России за 2018 год».

«По результатам проверок Счетной палатой выявляется значительное количество нарушений и недостатков при определении НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта – прим. ВЗГЛЯД). В связи с этим неоднократно отмечалось, что необходимо принять нормативный акт, регулирующий ценообразование при осуществлении закупок», – передает ТАСС содержание отчета.

Нарушения при определении НМЦК сопряжены с коррупционными рисками, предостерегают в СП, призывая как можно скорее отрегулировать ценообразование при осуществлении закупок.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что самой коррупционной и сложной сферой в России являются госзакупки.