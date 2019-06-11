Политолог: Сейчас нет необходимости проводить марш в поддержку Голунова

«Ладно бы они попросили место для пикета или митинга. Но дело в том, что они хотят именно шествие. Это же провокация, они намеренно хотят мешать людям отдыхать», – сказал газете политолог Олег Матвейчев по поводу желания организаторов несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова провести акцию в День России.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев убежден, что намерение организаторов несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова может спровоцировать беспорядки в центре Москвы, так как параллельно в городе будут проходить массовые мероприятия по случаю празднования Дня России.

«В День России в Москве откроется огромное количество площадок: рынки, ярмарки, концерты. Ладно бы они попросили место для пикета или митинга. Но дело в том, что они хотят именно шествие. Это же провокация, они намеренно хотят мешать людям отдыхать, и нарваться на задержания», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас нет необходимости проводить такой марш. «Человек сидит под домашним арестом, а не в тюрьме. Дождитесь итогов следствия. Может, завтра выяснится, что все было подброшено, анализы у него нормальные и никаких следов и отпечатков пальцев Голунова (на упаковках с наркотиками) нет. В результате Голунова освободят и дело закроют. Нежели так невтерпеж? Это все задумано для того, чтобы сделать провокацию», – подчеркнул Матвейчев.

Политолог отметил, что среди тех, кто намерен участвовать в марше, будут в основном те, кому важна не сама акция, а возможность выплеснуть протест на улицы, попасть в объективы телекамер. «Это все одна и та же публика. Сейчас эти протестники устраивают по Голунову флешмобы в Сети. Они же выходят и протестуют вокруг чего угодно, а не только по поводу одного этого журналиста. Это же все одна секта, грубо говоря, им все равно, по какому поводу выходить», – считает он.

Что касается предложения столичной мэрии провести санкционированную акцию в знак поддержки Голунова 16 июня, то эксперт убежден, что даже если она будет немногочисленной, власти обязаны обеспечить безопасность всех ее участников.

«На согласованной акции безопасность нужно обеспечивать в любом случае. Это задача власти. А вот несанкционированные акции тем и плохи, что никто не знает, сколько человек будет и как обеспечить их безопасность. Учитывая, что 12 июня – праздничный день и полиции будет много, то всех, кто будет нарушать общественный порядок, получается, придется «чехлить», а они того и ждут со своими камерами, чтобы быстренько сбрасывать все это в иностранные и наши социальные сети и рассказывать, какой здесь страшный кровавый режим. Это просто обыкновенные провокаторы», – подытожил Олег Матвейчев.

Напомним, несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыть наркотики, запланирована на 12 июня в центре Москвы. Организаторы мероприятия заявили, что не будут ее согласовывать, так как это мирное шествие. Они требуют освободить Голунова, закрыть уголовное дело и «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил во вторник, что массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку Голунова, могут помешать празднованию Дня России.

Напомним, Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили. 11 июня адвокаты Голунова обжаловали решение суда о его домашнем аресте.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила во вторник, что в ситуации с задержанием Голунова было либо головотяпство, либо провокация. «Это дело получило широкий общественный резонанс, и это оправданно», – заявила Матвиенко.

Она отметила, что при задержании Голунова и предъявлении ему обвинений к правоохранителям возникает «много вопросов». В частности, есть вопросы по срокам предъявления обвинений, по обыску в квартире.