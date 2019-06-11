Защита Голунова обжаловала решение о домашнем аресте

Адвокаты журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова обжаловали решение суда о его домашнем аресте по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

«Мы обжаловали решение суда», – сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.