ВСУ получили новейшую систему обнаружения подлодок

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему «Ятрань», которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подлодок, сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

Приказ о принятии «Ятрани» на вооружение подписал министр обороны Степан Полторак, передает УНИАН.

«В целом система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения», – сообщает «Укроборонпром».

Еще одной особенностью гидроакустических буев «Ятрань» названа возможность сбрасываться их с вертолетов, чтобы за минимальное время «создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию».

Система «Ятрань» уже использовалась на нескольких международных учениях Sea Breaze. Специалисты госпредприятия «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов» готовят «Ятрань» к серийному производству.