Появилось видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве

В Сети появилось видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с полицией в Киеве.

Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят женщину в полицейскую машину, однако участники акции обступают автомобиль и пытаются им помешать.

Возмущенные люди требуют отпустить задержанную.

«Как вам не стыдно!», – кричат из толпы.

По словам одного из участников акции, инцидент произошел недалеко от Арсенальной площади.

В акции «Бессмертный полк» в Киеве приняли участие около 3 тыс. человек. Они прошли от Арсенальной площади до Парка Славы. Участники мероприятия не дали радикалам и националистам сорвать торжественный ход.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дела из-за использования георгиевской ленты 9 мая. Также в Киеве полицейские задержали женщину, которая пыталась пройти на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой и фотографией Иосифа Сталина.

Кроме того, украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух граждан Молдавии с георгиевскими лентами; им запретили въезд в страну сроком на три года.