Солдат НАТО залез с гранатометом на памятник советским воинам в Эстонии

Военнослужащий одной из стран НАТО залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в Эстонии.

Случай произошел в Силламяэ во время учений «Весенний шторм – 2019», сообщает Sputnik со ссылкой на депутата городского собрания Олега Култаева.

Спустя некоторое время на место инцидента приехали полицейские, которых вызвали очевидцы, возмутившиеся поведением военнослужащего. Правоохранители отметили, что действия военного можно расценивать как наказуемые, сообщив, что инциденту будет дана соответствующая правовая оценка. О том, какую страну альянса представлял военнослужащий, неизвестно. Местные жители сказали, что по-русски он не разговаривал.

Сообщается, что военные учения НАТО «Весенний шторм – 2019» проходят на территории Эстонии с 29 апреля по 17 мая. В них принимают участие более девяти тысяч военнослужащих из 17 стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о парадоксальной реакции жителей Прибалтики на бесчинства натовских солдат во время учений.

В апреле Кремль заявлял о возобновлении попыток героизации нацизма в Эстонии.

Ранее сообщалось, что в Латвии готовятся снести памятник советским освободителям.