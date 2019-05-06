«Молодежка ОНФ» провела акцию «Знаем своих героев»

Команды «Молодежки ОНФ» в Ханты-Мансийском автономном округе и Северной Осетии 1 мая провели акцию «Знаем своих героев».

В Нижневартовске в ХМАО члены движения встретились с нефтяником Федором Метрусенко, сообщается на сайте «Народного фронта».

«Югорская земля богата героями труда. И в этом ряду особое место занимают нефтяники-первопроходцы. Именно таким героем является Федор Метрусенко. Его судьба и трудовая биография неразрывно связаны с Нижневартовском, с Самотлором. Освоение этого крупнейшего в стране нефтяного месторождения стало символом мужества и трудового подвига. А еще Метрусенко стал прототипом знаменитого «Алеши» – памятника покорителям Самотлора», – подчеркнула координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина.

Участница команды «Молодежки ОНФ» Алина Шайхулова отметила, что встреча с легендой Самотлора у памятника «Алеша» была очень теплой.

«Федор Степанович – приятный и открытый в общении человек. Он рассказал столько всего интересного и дал важные советы, которые обязательно пригодятся в жизни и работе. Тем более что моя будущая профессия связана с нефтяной отраслью. Я сделаю все возможное, чтобы продолжить дело легендарных ветеранов», – сказала Шайхулова.

По итогам встречи с Федором Метрусенко участники команды «Молодежки ОНФ» записали видеоролик.

Акция была продолжена на площади Ханты-Мансийска, где провели опрос на тему «Кто для вас герой труда?». Опрос показал, что большинство жителей гордятся своими родственниками.

«Моя мама всю свою жизнь работала мастером на швейной фабрике. Научила меня трудиться, любить труд и понимать его важность. Приучила к тому, что нельзя получить все удовольствия и блага сразу, их нужно заработать честным и добросовестным трудом», – сказала замглавы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова.

«Мы услышали много теплых слов в адрес простых тружеников, которые добросовестно выполняют свою работу и являются примером для близких и окружающих. На таких незаметных, на первый взгляд, людях и держится страна», – отметила Потехина.

В Северной Осетии команда «Молодежки ОНФ» поздравила с первомайскими праздниками ветеранов труда – супружескую чету Гурциевых. Совместно с сотрудниками комплексного центра социального обслуживания Иристонского района Владикавказа и журналистами общественники пришли к виновникам торжества домой.

Трудовой стаж Николая и Елены Гурциевых – 60 лет, из них 50 они трудились в одном магазине.

«Главное – найти работу по душе, и тогда не заметишь, как пройдет время. И хотя после стольких лет кропотливого труда желание трудиться у нас не отпало, мы сегодня – на заслуженном отдыхе, дети настояли. Теперь у нас одна забота – с удовольствием занимаемся воспитанием внуков», – сказал Николай Гурциев.

Супруги призвали молодежь тщательно выбирать будущую профессию, не гнаться за модными специальностями, любить то, чем планируешь заниматься.

«Подобные встречи необходимы. Связь поколений важна, особенно с такими людьми. Благодаря их примеру молодежь учится правильно делать выбор не только в профессии, но и в жизни», – отметила участница «Молодежки ОНФ» Марина Ткачева.