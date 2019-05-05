Мэй собралась продлить членство Британии в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве «уступки оппозиции» готова продлить членство Великобритании в Таможенном союзе до 2022 года, сообщила The Sunday Times.

По версии издания, Мэй готова пойти на «уступки оппозиции» ради одобрения Палатой общин соглашения по условиям Brexit, передает ТАСС.

Во-первых, в статье утверждается, что Мэй в качестве «уступки» лейбористам со стороны тори якобы «согласится» с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, которые касаются оборота товаров.

Во-вторых, официальный Лондон готов будет зафиксировать в новом законе обеспечение Великобританией после Brexit такой же защиты прав трудящихся, которая существует в странах ЕС.

Напомним, в апреле лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС до 31 октября.

Отметим, Мэй предупреждала британских депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время в случае отказа одобрить сделку с ЕС о Brexit в ближайшее время.