Академик РАН рассказал о «неизбежных» результатах победы СССР в холодной войне

Директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик РАН Александр Дынкин заявил, что процессы демократизации в СССР в конце 80-х годов стали причиной перемен во всех странах Восточной и Центральной Европы.

«Без трансформации России не началась бы посткоммунистическая трансформация в Центральной и Восточной Европе. И если бы так сложилось, что в холодной войне победил бы Советский Союз, то такие страны, как Бельгия, Голландия, Дания неизбежно стали бы членами Варшавского договора», – сказал Александр Дынкин ТАСС во время международной конференции «Балтийский форум», посвященной 30-летию краха коммунистических режимов в Европе.

Он также уточнил, что все страны, переживающие посткоммунистическую трансформацию страны, объединяет общая черта, которая заключается в том, что ожидания «большой части населения не реализовались».

«На пороге этих перемен существовали ожидания, что история носит линейный характер: от плохого марксизма к хорошему либерализму. Но история оказалась дама капризная, она показала в очередной раз, что она нелинейна и далеко не однозначна и приводит к разным результатам в разных странах», – добавил академик.

По мнению Дынкина, «Россия идет своим достаточно мучительным путем, потому что в России не было опыта рыночной демократии». «Есть определенные завоевания [у России]. Я думаю, что уровень жизни россиян – один из самых высоких в XX веке, уровень свободы – тоже довольно высокий», заключил он.

Напомним, с 31 мая по 1 июня в Юрмале проходит конференция «Демонтаж коммунизма: чему учат антикоммунистические революции (в центральной Европе и бывшем СССР) и посткоммунистическое тридцатилетие».

В ней принимают участие ведущие политики и эксперты из России, стран СНГ и Балтии, Европы и США.

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