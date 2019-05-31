Сторожевик Черноморского флота проследит за учениями НАТО в Болгарии

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота вышел из Севастополя и направился к берегам Болгарии, где будет следить за учениями Североатлантического альянса, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Накануне вечером сторожевик вышел из Севастополя. Цель выхода «Сметливого» в море – слежение за учениями по ПВО НАТО, которые пройдут на территории и у берегов Болгарии», – уточнил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, чтобы принять участие в военно-морских учениях Североатлантического альянса Baltops (Baltic Operations) 2019.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД