Умер поджегший себя у Белого дома в Вашингтоне мужчина

Мужчина, который в среду поджег себя в парке около Белого дома в столице США Вашингтоне, умер.

Об этом в четверг сообщил департамент парковой полиции в Twitter, передает ТАСС.

«Мужчина по имени Арнав Гупта умер из-за полученных ранений вечером (в день инцидента)», – говорится в сообщении.

В среду Секретная служба США сообщила, что около 12:20 по местному времени (19:20 мск) неизвестный поджег себя в Южном президентском парке, который расположен к югу от ограды Белого дома.

Напомним, в декабре мужчина залез на главную рождественскую ель США, которая стоит в парке неподалеку от Белого дома.

После в Вашингтоне задержали мужчину за попытку нападения на охрану Белого дома.

Затем сообщалось о задержании сотрудниками ФБР мужчины, который готовил нападения на некоторые федеральные объекты США, в том числе на Белый дом.