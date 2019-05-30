Новый глава Госохраны Украины встречался с Моторолой

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальником Госохраны Украины Алексея Оцерклевича, который в период активных боевых действий в Донбассе встречался в аэропорту Донецка с командиром батальона ДНР «Спарта» Арсеном Павловым (позывной «Моторола»), сообщает Telegram-канал «Зрада чи Перемога».

«Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины», – говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

По информации Telegram-канала «Зрада чи Перемога», Зеленский назначил начальником Госохраны «киборга» Купола, жавшего в аэропорту Донецка руку Мотороле (командир батальона «Спарта» провозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов, позывной «Моторола»).

Напомним, Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Позднее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами, рассказал, что убийство Моторолы – это спецоперация Пятого управления СБУ и спецназа ВСУ.

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Напомним также, главой службы безопасности Зеленского стал бывший охранник Коломойского, а главой администрации президента Украины Зеленский назначил бывшего внештатного советника этого украинского олигарха. Сам Коломойский был партнером Зеленского по бизнесу.

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