Подсудимый ушел из суда в Казани после вынесения приговора

В Казани полиция разыскивает мужчину, который сбежал из суда сразу после вынесения ему приговора, сообщили в управлении МВД России по Казани.

По данным источника в правоохранительных органах находившийся под подпиской о невыезде подсудимый выслушал приговор суда, передает РИА «Новости».

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы за мошенничество. Подсудимый отпросился в туалет, после чего просто покинул здание.

В настоящее время полиция пытается установить местонахождение беглеца для его задержания. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают ближайшие дворы.