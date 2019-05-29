Россияне заявили о неблагоприятных для кредитов временах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, узнав о потребительском и кредитном доверии россиян и их отношении к банковским вкладам.

По данным исследования ВЦИОМ, индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Так, четверть граждан (26%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок, хотя в начале года этот показатель составлял 22%.

При этом почти три четверти россиян (72%) не считают возможным брать крупные займы в банках.

«Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов», – сказано в сообщении.

Также уточняется, что отношение россиян к банкам за год не изменилось: 48% граждан считают оптимальным вариант вклада на счет в банке свободных средств.

Две трети респондентов (66%) заявили, что сегодня лучше делать сбережения, сокращая повседневные расходы. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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