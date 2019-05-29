Нефть подешевела из-за опасения о снижении спроса на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз, поскольку опасения относительно снижения спроса на сырье из-за торгового конфликта США и Китая перебивают позитивный фактор сокращения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,89%, составив 68,06 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 1,08% – до 58,5 доллара, передает РИА «Новости».

Негативно сказываются на котировках опасения по мировому экономическому росту, что может оказать влияние на спрос. «Целый ряд слабых экономических данных от крупнейших экономических регионов (США, Китая и Европы) на фоне усложняющейся ситуации с торговыми переговорами – это плохие новости для прогноза на нефтяной спрос», – приводит агентство Reuters мнение аналитиков Commerzbank.