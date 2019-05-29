Нефть подешевела из-за опасения о снижении спроса на сырье

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29 мая, среда | Последнее обновление — 09:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Казахстане
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Россиянам не хватает богатства
Как шорты Тимати помогают Российской армии
Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана
Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов
«Суперджет» сгорел при посадке
Либертарии всех стран, соединяйтесь
Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Вольский подросток и трагический «принцип домино»
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
В январе Украину ждет катастрофа
Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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