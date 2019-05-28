Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель начала сомневаться в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр подойдет на эту должность, утверждают информагентства.

По информации источников Bloomberg, причиной такого решения Меркель стала потеря популярности преемницы с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время уровень одобрения действий Крамп-Карренбауэр, которую прозвали «мини-Меркель», снизился на три процентных пункта – до 36%.

Также повлиял худший результат партии на национальных выборах в Европарламент в минувшее воскресенье. Альянс ХДС и Христианско-социального союз (ХСС) сохранили лидерство, однако по сравнению с предыдущими выборами показали плохой результат.

«Это убедило Меркель, что Крамп-Карренбауэр может не подойти для этой работы (на посту канцлера)», – утверждают источники.

Ранее преемницу Меркель раскритиковали за шутку про туалеты для людей «нейтрального пола».

В январе сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза стала самым популярным политиком Германии, обойдя действующего канцлера Меркель.