Российские космонавты выйдут в открытый космос для выноса мусора

Во время выхода в открытый космос из Международной космической станции российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин выкинут отработавшие блоки эксперимента «Обстановка», которые сгорят в атмосфере, сообщает Роскосмос.

На сайте Роскосмоса выложили циклограмму выхода. Завершающим пунктом в ней указано «отключение кабелей и демонтаж измерительных блоков ПВК (плазменно-волновой комплекс)-1 с ШКД (штанга с космическими датчиками)-1 и ПВК-2 с ШКД-2 космического эксперимента «Обстановка» (исследует плазменно-волновые процессы взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой – прим. ВЗГЛЯД) с последующей утилизацией методом отталкивания», передает РИА «Новости».

Эта задача ставилась и перед предыдущим выходом космонавтов в открытый космос, однако Кононенко и Прокопьев затратили много времени на основную задачу: им необходимо было вскрыть обшивку корабля «Союз МС-09»,чтобы осуществить поиск остатков герметика, которым могли закрыть неизвестным образом появившееся летом 2018 года отверстие.

Кроме того, российские космонавты должны установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря». Также они должны снять с модуля «Поиск» аппаратуру эксперимента «Тест», которая предназначена для исследования влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

В числе прочего Кононенко и Овчинин должны будут провести очистку иллюминаторов модуля «Поиск» и взять пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента «Тест».

Ранее сообщалось, что Кононенко и Овчинин должны взять пробы с обшивки МКС вовремя выхода в открытый космос 29 мая и очистить иллюминаторы.

В середине мая главный конструктор космического питания Виктор Добровольский рассказал, сколько стоит суточный рацион питания российских членов экипажа МКС.