Женщина на джипе насмерть сбила ребенка в Уфе

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Трагедия произошла утром во вторник на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, 33-летняя местная жительница, управляя внедорожником Nissan X-Trail, совершила наезд на ребенка, переезжавшего проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора.

Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

В данный момент на месте происшествия работает полиция и другие службы, выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее в Саратове 40-летний инспектор спецприемника УМВД, управляя автомобилем KIA Ceed, насмерть сбил идущего по обочине подростка, после чего врезался в машины Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

Ребенок скончался от полученных травм в скорой. Полицейский в момент ДТП был пьян.