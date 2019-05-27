Силовики предотвратили теракт под Астраханью

В городе Харабали Астраханской области силовики предотвратили нападение сторонника радикального ислама на сотрудников ФСБ.

«Планировалась нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали сторонником радикального ислама. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

В региональном СК отметили, что теракт предотвратили два месяца назад сотрудники следственного управления вместе с коллегами из ФСБ по Астраханской области.

Ранее стало известно, сколько террористических актов на стадии подготовки смогли предотвратить сотрудники правоохранительных органов за прошлый год.