Финский журналист на камеру съел газету после победы сборной на ЧМ

Журналист из Финляндии Филип Саксен съел лист из газеты, где он раскритиковал финскую команду перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею; напомним, сборная Финляндии сенсационно выиграла турнир.

«Перед чемпионатом мира я писал, что сборная Финляндии была одной из худших за всю историю. Я никогда не был так не прав. Извиняюсь и ем свои слова», – написал он в своем Twitter.

Он также опубликовал видео, в котором съедает лист из газеты, где критиковал свою сборную.

Напомним, сборная Финляндии сначала сенсационно в полуфинале обыграла российскую команду, а в финале смогла обыграть сборную Канады и стать чемпионом. При этом от участия в чемпионате отказалось около 50 лучших финских хоккеистов.