Познер ответил на вопрос, смог бы он застрелить Чубайса

Взгляд
27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
Разделы

Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Мы привыкли думать о франшизе, как о готовой модели бизнеса для тиражирования под единым брендом. Но коммерческим инструментом она стала сравнительно недавно. До этого франчайзинг многие тысячелетия был явлением социальным. Подробности...

Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 37 комментариев

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт указал на выгоду России результатов выборов в Европе
            Кремль напомнил позицию России по задержанным украинским морякамNYT: В Европе усилился раскол из-за будущего ЕСКоломойский раскрыл причину конфликта с ПорошенкоПутин поддержал проект глубоководного порта под Калининградом
            Минобороны решило ужесточить правила призыва в армиюВедущие партии впервые в истории потеряли большинство в ЕвропарламентеБудущий президент Литвы призвал сменить риторику в отношении РоссииКитай нанес ответный удар в торговой войне
            Глава района в Хакасии объяснил нападение на журналистаЭкс-мэр Риги Нил Ушаков избран в ЕвропарламентЗеленский призвал Раду не портить законопроекты «коррупционными выходками»Киев оценил экономические потери от конфликта с Россией

            Главная тема


            Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

            «красивое предложение»


            Погребинский объяснил призыв Коломойского объявить на Украине дефолт

            «проверка на прочность»


            Пример «активного скакания» на треснувшем мосту в Киеве подали братья Кличко

            трибунал по морскому праву


            Как «гамбургские санкции» могут навредить России

            Видео

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            бегство из страны


            Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

            проект 22220 «Урал»


            Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            В ожидании референдума


            Дмитрий Родионов: Суть всех украинских властей одна – Антироссия

            Китай нам не друг


            Дмитрий Комиссаров: Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

            Ошибка на миллионы


            Никита Коваленко: Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Познер ответил на вопрос, смог бы он застрелить Чубайса

               27 мая 2019, 11:47
            Фото: Ростислав Нетисов, Михаил Джапаридзе/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчика о том, смог бы он выстрелить в одного из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолия Чубайса и «стать народным героем».

            «Когда Чубайс был у меня в программе, он был одним из первых, в какой-то момент я ему сказал: «Анатолий Борисович, а как вам живется со знанием, что три четверти народа вас ненавидит?». Он помолчал, наверное, секунд пятнадцать, что на телевидении очень много, потом посмотрел на меня и сказал: «По-разному, Владимир Владимирович». Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

            При этом журналист предположил, что многие не смогут перечислить вещи, за которые недолюбливают Чубайса. «Вот если бы я попросил вас написать хотя бы три вещи, которые сделал Чубайс – и вы это знаете, что он сделал, за которые вы бы его застрелили, я готов поспорить, что вы не напишете. Вы напишете, что вы думаете, но вы не знаете», – заявил Познер.

            По его словам, россияне не знают, «с чем столкнулись так называемые «камикадзе», то есть те, которые пришли к власти», когда остальные «стояли в очереди за мясом, которого не было, когда были пустые прилавки». «И вот эти люди пришли, зная, что они «камикадзе», потому что они должны принять такие меры, за что их будут ненавидеть, но другого пути нет. И они их приняли. Конечно, они сделали ошибки, но если кто-то думает, что они не любят свою страну, что они это делают для себя… просто люди не понимают этого», – добавил Познер.

            Он подчеркнул, что не состоит в дружеских отношениях с Чубайсом, но считает, что «отношение к нему абсолютно несправедливое», как и к Михаилу Горбачеву.

            «Кстати говоря, не он развалил Советский Союз, напомню вам, а человек, который подписал соответствующее соглашение – Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще, вместе со своими украинским и белорусским коллегами. А почему-то говорят, что это Горбачев развалил. Горбачев хотел сохранить Советский Союз, чуть-чуть другой, правда. Чтобы не было такого, что русские – главные, а остальные – второстепенные, он хотел другой Союз», – добавил Познер.

            В заключении журналист подчеркнул, что не ходит с пистолетами. «Я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза», – заявил он.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............