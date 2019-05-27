Нефть подешевела после падения на 4-5% на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром слабо снижаются после сильнейшего в 2019 году падения на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,16% – до 67,35 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,87%, составив 58,3 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают опасаться ухудшения торговых отношений между США и Китаем, что может негативно сказаться на росте мировой экономики и спросе на нефть.