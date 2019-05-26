Президент Израиля заявил о капитуляции Германии перед антисемитизмом

Рекомендация правительства Германии евреям не носить кипы является «капитуляцией» страны перед антисемитизмом, считает президент Израиля Реувен Ривлин.

«Опасения по поводу безопасности немецких евреев – это капитуляция перед антисемитизмом и признание того, что евреи опять не в безопасности на немецкой земле», – цитирует Ривлина Mignews.

Он также признался, что эти заявления его шокировали.

Ранее в воскресенье уполномоченный германского правительства по антисемитизму Феликс Кляйн рекомендовал не носить кипы в общественных местах в связи с тем, что количество преступлений против евреев существенно выросло.

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.