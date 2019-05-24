Кадыров отреагировал на слухи о назначении на пост вице-премьера

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о предполагаемом назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни предположил, что авторы слухов «ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова» ради саморекламы.

«Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!» – заключил он.

До этого в Telegram-каналах появились предположения о готовящейся отставке нынешнего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова и назначении на его место Кадырова, который также станет вице-премьером.

Ранее сообщалось, что родовое село Кадырова предложили переименовать в Ахмат-Юрт в честь первого президента республики.