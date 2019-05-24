Суд оставил в силе первый штраф по новой статье о неуважении к обществу и госсимволам

Новгородский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном штрафе местному жителю, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП о неуважении к обществу, государству и госсимволам.

23 мая 2019 года в Новгородском областном суде была рассмотрена жалоба на постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года о привлечении Картыжева Юрия к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

31 марта 2019 года Картыжев разместил в «ВКонтакте» комментарии с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. «При рассмотрении дела в порядке пересмотра по жалобе защитника Картыжева Ю.Д. установлено, что суждения Картыжева Ю.Д. были изложены в оскорбительной и циничной форме, выходящей за разумные пределы осуществления гражданином права на свободу выражения своих мнений и убеждений, в том числе политических», - сообщается на сайте Новгородского облсуда.

«Неприличная форма выражений в комментариях Картыжева Ю.Д. оценивается как нецензурная брань, которая сама по себе не имеет отношения к осуществлению гражданином права на свободу выражения своего мнения, в том числе, не имеет ничего общего с политической деятельностью и выражением политических взглядов, поскольку публичная и неприличная форма употребляемых Картыжевым выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», - говорится в постановлении судьи.

В результате было принято решение оставить без изменений решение суда нижестоящей инстанции о назначении административного штрафа в размере 30 000 рублей.

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Напомним, что закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступили в силу 29 марта этого года. Премьер Дмитрий Медведев отмечал по этому поводу, что новую норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление. Если речь идет просто о критике власти, то «никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов... наступать не должно».